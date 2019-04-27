Путин рассказал, что такое на самом деле "реверс" газа в Украине

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс, при том, что прямые поставки и вовсе обошлись бы Киеву вдвое дешевле. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс - он же виртуальный", - сказал Путин, пояснив, что газ Киевом берется по трубе "в обычном режиме", однако затем "по бумагам пишется, что это реверс". "Это такой серьезный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами - вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", - подчеркнул президент РФ.