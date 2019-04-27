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На поиск виновных в перекачке некачественной нефти Медведев дал неделю

13:30 27.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба" во время поставок в Белоруссию и наказать виновных. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Проведите проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ... в направлении Республики Белоруссия и Восточной Европы", - говорится в предписании премьера в адрес Минэнерго, Минпромторга, ФАС и Ростехнадзора. "По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения", - отмечается в поручении. "Срок [исполнения поручения] - 7 дней", - говорится в сообщении пресс-службы. Медведев также поручил направить материалы проверки в Генпрокуратуру.

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