Нивейшие РСЗО "Торнадо-С" прошли испытания на полигоне "Капустин яр"

15:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчеты новейших реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Расчеты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области", - сообщили в округе.