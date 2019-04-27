Синоптики: Такой жары не было в Москве с 2001 года

15:19 Источник: Интерфакс

Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 14:00 субботы поднялась до 24,2 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города. "Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)", - сказал собеседник агентства.