Синоптики: Такой жары не было в Москве с 2001 года
15:19 27.04.2019 Источник: Интерфакс
Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 14:00 субботы поднялась до 24,2 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города. "Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)", - сказал собеседник агентства.
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