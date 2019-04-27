0
0
136
НОВОСТИ

Синоптики: Такой жары не было в Москве с 2001 года

15:19 27.04.2019 Источник: Интерфакс

Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 14:00 субботы поднялась до 24,2 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города. "Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:16 27.04.2019
Нивейшие РСЗО "Торнадо-С" прошли испытания на полигоне "Капустин яр"
0
147
13:30 27.04.2019
На поиск виновных в перекачке некачественной нефти Медведев дал неделю
0
249
13:00 27.04.2019
Путин рассказал, что такое на самом деле "реверс" газа в Украине
0
334
12:40 27.04.2019
Путин: Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, чтоб я предстал перед ним
0
394
12:15 27.04.2019
Расходы на гражданство жителям Донбасса могут достигнуть 100 млрд - Путин
0
353
12:10 27.04.2019
В России думают, что всем украинцам можно упростить получение гражданства РФ
0
335
12:00 27.04.2019
Посланникам ПЦУ не разрешили участвовать в пасхальном служении в Иерусалиме
0
345
11:30 27.04.2019
В Шотландии растет количество сторонников выхода из Соединенного Королевства - опрос
0
325
11:00 27.04.2019
В Амурской области обнаружено месторождение драгоценных камней - хризолитов
0
392
10:30 27.04.2019
СМИ: В Москве задержан известный украинский бизнесмен
0
397

Возврат к списку