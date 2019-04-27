0
0
36
НОВОСТИ

МИД Ирана: Запросов о переговорах с США от нас не было

17:16 27.04.2019 Источник: Интерфакс

МИД Ирана считает безосновательными сообщения в ряде зарубежных СМИ о том, что иранские власти ранее якобы предлагали начать переговоры с США и Саудовской Аравией, сообщает в субботу агентство "Тасним".

"Запросов о переговорах с США нет, а что касается Саудовской Аравии, то никаких переговоров с ней нет, за исключением вопросов, касающихся хаджа, и по соглашению (между сторонами эта тема - ИФ) отделена от политических вопросов и (вопросов - ИФ), связанных с отношениями между двумя странами", - цитирует агентство слова представителя МИД Аббаса Мусави.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:26 27.04.2019
В Германии сожалеют об отказе США принять Международный договор о торговле оружием
0
100
15:19 27.04.2019
Синоптики: Такой жары не было в Москве с 2001 года
0
256
15:16 27.04.2019
Нивейшие РСЗО "Торнадо-С" прошли испытания на полигоне "Капустин яр"
0
268
13:30 27.04.2019
На поиск виновных в перекачке некачественной нефти Медведев дал неделю
0
347
13:00 27.04.2019
Путин рассказал, что такое на самом деле "реверс" газа в Украине
0
452
12:40 27.04.2019
Путин: Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, чтоб я предстал перед ним
0
500
12:15 27.04.2019
Расходы на гражданство жителям Донбасса могут достигнуть 100 млрд - Путин
0
444
12:10 27.04.2019
В России думают, что всем украинцам можно упростить получение гражданства РФ
0
419
12:00 27.04.2019
Посланникам ПЦУ не разрешили участвовать в пасхальном служении в Иерусалиме
0
426
11:30 27.04.2019
В Шотландии растет количество сторонников выхода из Соединенного Королевства - опрос
0
388

Возврат к списку