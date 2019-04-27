МИД Ирана: Запросов о переговорах с США от нас не было
17:16 27.04.2019 Источник: Интерфакс
МИД Ирана считает безосновательными сообщения в ряде зарубежных СМИ о том, что иранские власти ранее якобы предлагали начать переговоры с США и Саудовской Аравией, сообщает в субботу агентство "Тасним".
"Запросов о переговорах с США нет, а что касается Саудовской Аравии, то никаких переговоров с ней нет, за исключением вопросов, касающихся хаджа, и по соглашению (между сторонами эта тема - ИФ) отделена от политических вопросов и (вопросов - ИФ), связанных с отношениями между двумя странами", - цитирует агентство слова представителя МИД Аббаса Мусави.
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