В Германии сожалеют об отказе США принять Международный договор о торговле оружием
17:26 27.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Германии сожалеют о решении Вашингтона отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа отказаться от Международного договора о торговле оружием", - отметил он. "Это удар по стремлению международного сообщества лучше регулировать торговлю обычными вооружениями", - считает Маас.
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