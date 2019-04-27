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В Германии сожалеют об отказе США принять Международный договор о торговле оружием

17:26 27.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии сожалеют о решении Вашингтона отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа отказаться от Международного договора о торговле оружием", - отметил он. "Это удар по стремлению международного сообщества лучше регулировать торговлю обычными вооружениями", - считает Маас.

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