В Германии сожалеют об отказе США принять Международный договор о торговле оружием

17:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии сожалеют о решении Вашингтона отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа отказаться от Международного договора о торговле оружием", - отметил он. "Это удар по стремлению международного сообщества лучше регулировать торговлю обычными вооружениями", - считает Маас.