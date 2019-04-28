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Фильм "Мстители: Финал" побил рекорд по сборам в первые дни проката

08:29 28.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фантастический фильм "Мстители: Финал" собрал по всему миру в первые дни проката 644 млн долларов, побив рекорд, установленный предыдущей картиной этой фантастической киносаги в апреле прошлого года. Об этом сообщил в субботу телеканал Си-эн-эн.

Телеканал подчеркивает, что таких результатов картина достигла уже к вечеру субботы. Предыдущий фильм серии - "Мстители: Война бесконечности" - собрал в мировом прокате 641 млн долларов лишь к концу премьерного уикенда. Таким образом, у последнего фильма супергеройской эпопеи есть еще целый день, чтобы установить новый рекорд для мировой киноиндустрии.

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