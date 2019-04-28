В Москву пришли дожди и похолодание
08:36 28.04.2019
Сегодня погоду в столичном регионе будет определять уходящий атмосферный фронт. В регионе облачно с прояснениями, в первой половине дня местами еще пройдут небольшие дожди.
Максимальная температура воздуха в столице составит +11…+13°, в Подмосковье ожидается +9…+14°. Такие значения на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 750 мм рт. ст., что выше нормы, сообщают "Метеовести".
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