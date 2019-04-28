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НОВОСТИ

Зеленский не против показа старых советских фильмов по украинскому ТВ

09:15 28.04.2019 Источник: Газета.Ru

В штабе победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского рассказали об отношении к российским артистам и фильмам. Об этом сообщает «112 Украина». По словам спикера команды Зеленского Дмитрия Разумкова, он хотел бы видеть советское кино на телевидении Украины.

Он добавил, что многие жители Украины выросли на этих фильмах, включая его. Также он подчеркнул, что в законодательство страны могут быть внесены изменения, которые изменят ситуацию с выступлениями на Украине российских артистов.

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