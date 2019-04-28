Зеленский рассказал кому Украина, в свою очередь, готова дать убежище

09:45 Источник: НГ-Online

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, в ответ на меры РФ по облегченному предоставлению гражданства, сказал, что Россия зря тратит время, и пояснил, кому Украина, в свою очередь, готова предоставить убежище. Об этом он написал в своем "Фейсбуке".

"По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина хочу отметить следующее. Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или прячась от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане.

Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии будет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами нашу и вашу свободу".

