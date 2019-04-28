Петру Порошенко могут закрыть выезд за границу

10:22

Команда кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего Президента Украины Петра Порошенко. Об этом Зе!команда написала к себя на странице в Facebook.

"На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ," - сказано в сообщении команды, комментирующем инфомацию о том, что журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить выезжать за границу в течение года после проведения парламентских и президентских выборов нынешнему президенту Петру Порошенко, главе Администрации Президента Игорю Райнину и первому замглавы парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорю Кононенко, - сообщают "Украинские новости".