В США злоумышленник устроил стрельбу в синагоге во время празднования последнего дня Песаха

10:28 Источник: NEWSru.co.il

В субботу во время празднования последнего дня Песаха в синагоге движения ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США) молодой мужчина открыл огонь по людям, убив женщину и ранив трех человек. Пострадавшие доставлены в медицинский центр Palomar, они в стабильном состоянии. В момент нападения в синагоге находились около 100 человек, в том числе дети. Предполагаемый убийца задержан полицией.

Названо имя подозреваемого в убийстве: это 19-летний местный житель Джон Эрнест. Он был вооружен штурмовой винтовкой AR-15. По словам свидетелей, убийца произвел не менее 10 выстрелов.