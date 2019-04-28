0
0
0
НОВОСТИ

В США злоумышленник устроил стрельбу в синагоге во время празднования последнего дня Песаха

10:28 28.04.2019 Источник: NEWSru.co.il

В субботу во время празднования последнего дня Песаха в синагоге движения ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США) молодой мужчина открыл огонь по людям, убив женщину и ранив трех человек. Пострадавшие доставлены в медицинский центр Palomar, они в стабильном состоянии. В момент нападения в синагоге находились около 100 человек, в том числе дети. Предполагаемый убийца задержан полицией.

Названо имя подозреваемого в убийстве: это 19-летний местный житель Джон Эрнест. Он был вооружен штурмовой винтовкой AR-15. По словам свидетелей, убийца произвел не менее 10 выстрелов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:22 28.04.2019
Петру Порошенко могут закрыть выезд за границу
0
77
09:45 28.04.2019
Зеленский рассказал кому Украина, в свою очередь, готова дать убежище
0
146
09:15 28.04.2019
Зеленский не против показа старых советских фильмов по украинскому ТВ
0
150
08:36 28.04.2019
В Москву пришли дожди и похолодание
0
259
08:32 28.04.2019
СМИ: Боевики ИГ планируют теракты на курортах ряда стан Азии и Африки
0
232
08:29 28.04.2019
Фильм "Мстители: Финал" побил рекорд по сборам в первые дни проката
0
209
08:24 28.04.2019
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
0
239
23:54 27.04.2019
Зеленский: Мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России
0
779
17:26 27.04.2019
В Германии сожалеют об отказе США принять Международный договор о торговле оружием
0
818
17:16 27.04.2019
МИД Ирана: Запросов о переговорах с США от нас не было
0
849

Возврат к списку