В Афганистане накрыли крупный тайник с наркотиками, принадлежащими талибам

11:36 Источник: Интерфакс

На западе Афганистана армейский спецназ обнаружил крупный тайник с наркотиков, принадлежащий террористическому движению "Талибан" (запрещено в РФ), сообщили в воскресенье афганские военные.

"В рамках проведенной на территории уезда Баква провинция Фарах совместной с силами международной коалиции операции спецназ афганской национальной армии обнаружил и уничтожил более 100 тонн опийных наркотиков", - говорится в сообщении.