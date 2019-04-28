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В Афганистане накрыли крупный тайник с наркотиками, принадлежащими талибам

11:36 28.04.2019 Источник: Интерфакс

На западе Афганистана армейский спецназ обнаружил крупный тайник с наркотиков, принадлежащий террористическому движению "Талибан" (запрещено в РФ), сообщили в воскресенье афганские военные.

"В рамках проведенной на территории уезда Баква провинция Фарах совместной с силами международной коалиции операции спецназ афганской национальной армии обнаружил и уничтожил более 100 тонн опийных наркотиков", - говорится в сообщении.

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