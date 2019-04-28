В Афганистане накрыли крупный тайник с наркотиками, принадлежащими талибам
11:36 28.04.2019 Источник: Интерфакс
На западе Афганистана армейский спецназ обнаружил крупный тайник с наркотиков, принадлежащий террористическому движению "Талибан" (запрещено в РФ), сообщили в воскресенье афганские военные.
"В рамках проведенной на территории уезда Баква провинция Фарах совместной с силами международной коалиции операции спецназ афганской национальной армии обнаружил и уничтожил более 100 тонн опийных наркотиков", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:28 28.04.2019
- В США злоумышленник устроил стрельбу в синагоге во время празднования последнего дня Песаха
- 10:22 28.04.2019
- Петру Порошенко могут закрыть выезд за границу
- 09:45 28.04.2019
- Зеленский рассказал кому Украина, в свою очередь, готова дать убежище
- 09:15 28.04.2019
- Зеленский не против показа старых советских фильмов по украинскому ТВ
- 08:36 28.04.2019
- В Москву пришли дожди и похолодание
- 08:32 28.04.2019
- СМИ: Боевики ИГ планируют теракты на курортах ряда стан Азии и Африки
- 08:29 28.04.2019
- Фильм "Мстители: Финал" побил рекорд по сборам в первые дни проката
- 08:24 28.04.2019
- Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
- 23:54 27.04.2019
- Зеленский: Мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России
- 17:26 27.04.2019
- В Германии сожалеют об отказе США принять Международный договор о торговле оружием
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать