Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия
12:32 28.04.2019 Источник: Интерфакс
Выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является одним из многочисленных пунктов действий для Тегерана в условиях ужесточения санкций со стороны США, сообщил в воскресенье глава иранского МИД Джавад Зариф.
"У исламской республики есть выбор, и власти страны рассматривают возможности. Выход из ДНЯО - одна из них", - заявил министр в интервью иранской телерадиовещательной компании.
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