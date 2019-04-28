В Швейцарии снежная лавина унесла жизни четырех лыжников
13:18 28.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо немецких лыжников погибли в результате схода лавины в бернских Альпах в Швейцарии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
По ее данным, группа туристов на лыжах покинула горный приют в пятницу утром и направилась к перевалу Грюнхорнлюке (Grnhornlcke). Власти начали их поиск после того, как к вечеру лыжники не прибыли в пункт назначения. В субботу днем туристы были обнаружены, все они погибли.
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