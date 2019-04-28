СМИ: Британское правительство собирается принять ряд мер в духе "новой холодной войны"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании разрабатывает пакет мер в духе "новой холодной войны", чтобы противостоять враждебным государствам. Об этом в воскресенье сообщила газета "Санди таймс".

По данным издания, члены британского кабинета министров рассчитывают изменить правила работы Палаты лордов (верхняя палата британского парламента), чтобы обязать ее членов в полном объеме раскрыть свои активы, связанные с Россией и Китаем. Планируется также ввести закон о шпионаже с целью выявления иностранных шпионов, работающих в банках и других компаниях в Великобритании.

Как отмечает газета, уже разработано законодательство, облегчающее процесс выдворения из страны сотрудников иностранной разведки, даже если они находятся в Соединенном Королевстве на законных основаниях. Источники "Санди таймс" в области безопасности в этой связи указали, что в Великобритании работают больше сотрудников иностранной разведки, чем в разгар холодной войны.