В Украине утверждают, что политическая часть Минских соглашений Киевом выполнена...
14:30 28.04.2019 Источник: Интерфакс
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко подчеркивает, что позиция Киева по реализации политического блока минских соглашений должна быть четкой и однозначной.
По ее словам, прежде всего, должны быть отменены российские указы о признании документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), результаты выборов на этих территориях в 2014 и 2018 годах, а также указ о выдаче российских паспортов жителям ДНР/ЛНР. На своей странице в фейсбуке в воскресенье И.Геращенко написала, что Украина выполнила политический блок минских договоренностей, приняв закон об амнистии и особенностях местного самоуправления. "Но эти законы не вступили в силу из-за РФ", - отметила политик.
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