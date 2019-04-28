Песков поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном
15:00 28.04.2019
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным показал себя очень осведомленным руководителем государства, который думает о будущем отношений с Россией после снятия с КНДР санкций ООН и других ограничений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, прекрасно осведомлен обо всем, имеет свою позицию. Поэтому, действительно, он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", - добавил пресс-секретарь президента.
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