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Песков поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном

15:00 28.04.2019

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным показал себя очень осведомленным руководителем государства, который думает о будущем отношений с Россией после снятия с КНДР санкций ООН и других ограничений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, прекрасно осведомлен обо всем, имеет свою позицию. Поэтому, действительно, он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", - добавил пресс-секретарь президента.

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