Песков поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном

15:00

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным показал себя очень осведомленным руководителем государства, который думает о будущем отношений с Россией после снятия с КНДР санкций ООН и других ограничений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, прекрасно осведомлен обо всем, имеет свою позицию. Поэтому, действительно, он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", - добавил пресс-секретарь президента.