На должность президента Казахстана претендуют девять человек - ЦИК
16:00 28.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Девять претендентов подали документы в Центризбирком Казахстана о выдвижении кандидатами в президенты на выборах 9 июня. Об этом в воскресенье сообщил заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров на заседании комиссии, подводя итоги выдвижения кандидатов на выборах.
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