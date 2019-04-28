На должность президента Казахстана претендуют девять человек - ЦИК

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять претендентов подали документы в Центризбирком Казахстана о выдвижении кандидатами в президенты на выборах 9 июня. Об этом в воскресенье сообщил заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров на заседании комиссии, подводя итоги выдвижения кандидатов на выборах.