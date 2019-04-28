0
0
88
НОВОСТИ

На должность президента Казахстана претендуют девять человек - ЦИК

16:00 28.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять претендентов подали документы в Центризбирком Казахстана о выдвижении кандидатами в президенты на выборах 9 июня. Об этом в воскресенье сообщил заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров на заседании комиссии, подводя итоги выдвижения кандидатов на выборах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:43 28.04.2019
На Октябрьской набережной Петербурга произошел взрыв, предположительно, старой мины
0
20
15:00 28.04.2019
Песков поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном
0
194
14:30 28.04.2019
В Украине утверждают, что политическая часть Минских соглашений Киевом выполнена...
0
239
14:00 28.04.2019
СМИ: Британское правительство собирается принять ряд мер в духе "новой холодной войны"
0
253
13:18 28.04.2019
В Швейцарии снежная лавина унесла жизни четырех лыжников
0
270
12:32 28.04.2019
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия
0
314
11:36 28.04.2019
В Афганистане накрыли крупный тайник с наркотиками, принадлежащими талибам
0
337
10:28 28.04.2019
В США злоумышленник устроил стрельбу в синагоге во время празднования последнего дня Песаха
0
355
10:22 28.04.2019
Петру Порошенко могут закрыть выезд за границу
0
491
09:45 28.04.2019
Зеленский рассказал кому Украина, в свою очередь, готова дать убежище
0
597

Возврат к списку