На Октябрьской набережной Петербурга произошел взрыв, предположительно, старой мины

16:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга, в результате ЧП пострадал мужчина, сообщили ТАСС в районной администрации.

"Такой случай действительно произошел сегодня, предположительно взорвалась мина времен Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице", - сказала представитель администрации.