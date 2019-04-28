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На Октябрьской набережной Петербурга произошел взрыв, предположительно, старой мины

16:43 28.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга, в результате ЧП пострадал мужчина, сообщили ТАСС в районной администрации.

"Такой случай действительно произошел сегодня, предположительно взорвалась мина времен Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице", - сказала представитель администрации.

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