Ливия. Защитники Триполи говорят об участии в боях против них самолетов иностранных ВВС

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС иностранных государств принимают участие в столкновениях, которые идут с начала апреля в районе ливийской столицы. Об этом, как передает телеканал "Аль-Джазира", заявил в воскресенье глава МВД заседающего в Триполи Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.

"У нас есть доказательства об участии иностранных самолетов", - отметил он, объявив о намерении привлечь к расследованию этого факта ООН. Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что в субботу вечером неопознанный беспилотный летательный аппарат нанес удары по Триполи.

"Таких возможностей, как у осуществившего вчера бомбардировку самолета, нет у Хафтара (командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар - прим. ТАСС) и даже поддерживающих его арабских стран, - указал Башага. - Он совершил налет на цели с большой точностью, что могут позволить себе только два арабских государства".