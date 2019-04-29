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Раздел "Новости" на сайте Росстата обновлялся в 2015 году - Счетная палата

07:00 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата РФ проверила интернет-сайт Росстата и обнаружила, что его разделы и рубрики не обновлялись несколько лет, в то время как на его системное сопровождение расходовалось 2,5 миллиона рублей ежегодно. Об этом говорится в бюллетене Счетной палаты.

Так, по данным контрольного органа, в разделе "Нормативные документы" последнее обновление произведено в феврале 2015 года, в разделе "Информационные технологии"  в 2014 году, в разделе "Статистическое наблюдение"  в январе 2017 года, два раза в 2015 году и три раза в 2016 году. Раздел "Новости" обновлялся последний раз в декабре 2015 года, раздел "Календарь корпоративных событий"  в январе 2013 года. "В разделе "Часто задаваемые вопросы" нет ни одного вопроса", - констатирует Счетная палата.

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