По данным Счетной палаты, Байкальский регион за два года покинуло более 30 тыс человек

07:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Устойчивая тенденция оттока населения сохраняется в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, с 2016 года по 1 ноября 2018 года из Байкальского региона уехали 37,1 тыс. человек. Субъекты не достигают плановых показателей качества жизни населения, установленных стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, говорится в отчете Счетной палаты РФ по результатам экспертно-аналитического мероприятия.