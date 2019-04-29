По данным Счетной палаты, Байкальский регион за два года покинуло более 30 тыс человек
07:19 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Устойчивая тенденция оттока населения сохраняется в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, с 2016 года по 1 ноября 2018 года из Байкальского региона уехали 37,1 тыс. человек. Субъекты не достигают плановых показателей качества жизни населения, установленных стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, говорится в отчете Счетной палаты РФ по результатам экспертно-аналитического мероприятия.
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