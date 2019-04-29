Россия находится на 6-м месте в мире по военным расходам - СИПРИ
07:25 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные расходы России снижаются второй год подряд, а оборонный бюджет составил 61,4 млрд долларов, в результате чего страна расположилась на 6-й строчке в мировом рейтинге. Как говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2018 году, это означает, что РФ впервые с 2006 года не оказалась в пятерке государств, тратящих больше всех на оборонные нужды.
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