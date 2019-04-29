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Защитить свободу слова в Сингапуре решили через ограничения в сети Интернет

07:30 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Сингапура введет ограничения для пользователей интернета, чтобы защитить свободу высказываний и предупредить распространение фальшивой информации еще до того, как она сможет нанести серьезный ущерб обществу. Об этом заявил в интервью, опубликованном в понедельник в местной прессе и показанном по телевидению, премьер-министр республики Ли Сянь Лун.

"Мы должны установить соответствующие ограничения, которые защитят свободу слова, позволят людям обмениваться информацией, собственным мнением в правовом поле", - приводит высказывания премьера газета "Стрейтс таймс".

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