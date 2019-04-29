Понедельник в Москве будет солнечным и прохладным

07:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малооблачная погода без осадков и до 10 градусов тепла будет в Москве в понедельник, прогнозирует Гидрометцентр.

Днем в столице будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 8-10 градусов выше нуля, по области - до 6-11 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.