О поездке Ким Чен Ына в Россию телевидение КНДР сняло документальный фильм
08:00 29.04.2019 Источник: Интерфакс
Корейское центральное телевидение показало 50-минутный документальный фильм о недавней поездке лидера Ким Чен Ына в Россию на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.
Несколько раз были показаны кадры с толпами журналистов и местных жителей в ожидании кортежа северокорейского лидера, тем самым демонстрировалось особое внимание зарубежных СМИ к визиту Ким Чен Ына в Россию и его встрече с президентом РФ В.Путиным.
В фильме также есть эпизод, когда некий человек просит лидера КНДР во время его обеда с губернатором Приморского края Олегом Кожемякой в местном ресторане подписать книгу на память. Ким Чен Ын оставил в книге надпись: "Надеюсь, что этот момент станет большим воспоминанием".
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