О поездке Ким Чен Ына в Россию телевидение КНДР сняло документальный фильм

08:00 Источник: Интерфакс

Корейское центральное телевидение показало 50-минутный документальный фильм о недавней поездке лидера Ким Чен Ына в Россию на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.

Несколько раз были показаны кадры с толпами журналистов и местных жителей в ожидании кортежа северокорейского лидера, тем самым демонстрировалось особое внимание зарубежных СМИ к визиту Ким Чен Ына в Россию и его встрече с президентом РФ В.Путиным.

В фильме также есть эпизод, когда некий человек просит лидера КНДР во время его обеда с губернатором Приморского края Олегом Кожемякой в местном ресторане подписать книгу на память. Ким Чен Ын оставил в книге надпись: "Надеюсь, что этот момент станет большим воспоминанием".