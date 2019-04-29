Большинству россиян выборы президента в Украине оказались не интересны - опрос

08:20 Источник: Интерфакс

Большинство граждан России (67%) или вовсе не следили за проходившими в Украине выборами президента, или следили за ними без особого внимания, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

В свою очередь, 30% сограждан отнеслись к этому событию с вниманием, причем 12% из них - с особым вниманием, сообщили в Левада центре.