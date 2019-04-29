Правительственные войска отбили ряд кварталов Триполи у отрядов Хафтара
09:00 29.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Силы Национального правительства Ливии отбили некоторые кварталы столицы у Армии Халифы Хафтара. По данным Reuters, мятежный фельдмаршал был отброшен в южных района города на полтора километра. Международный аэропорт до сих пор остаётся под контролем правительственных войск. Бои продолжаются неподалёку от воздушной гавани.
Армия Хафтара, поддерживающая так называемый «временный кабинет», начала наступление на Триполи в начале месяца. Эхо Москвы
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