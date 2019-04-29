Расследование привело к увольнению начальника американской тюрьмы в Гуантанамо
09:05 29.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования. Тюрьма для обвиняемых в международном терроризме была создана на Кубе после терактов 11 сентября 2001 года. В данный момент под стражей содержится 41 человек.
Как сообщает The New York Times, контр-адмирал Джон Ринг, руководивший тюрьмой, уволен «в связи с потерей способности к управлению». Гуантанамо возглавил заместитель Ринга — бригадный генерал Джон Хасси.
Правозащитники неоднократно обвиняли спецслужбы США в пытках заключённых в Гуантанамо для получения нужной информации. Говорит Москва
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