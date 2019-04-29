На выборах в Испании победили социалисты, ультраправые прошли в парламент
09:20 29.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
На прошедших в воскресенье выборах в Испании правившая до этого Социалистическая партия победила, но не получила абсолютное большинство мест с парламенте. Чтобы сформировать правительство, ей потребуется поддержка других партий. Главной сенсацией стала ультраправая партия Vox, она впервые проходит в парламент, набрав чуть более 10% голосов.
По итогам подсчета 99,4% бюллетеней, социалисты получили 28,7% голосов.
Правоцентристская Народная партия, неоднократно сменявшая социалистов у власти со времени перехода к демократии после диктатуры Франко, показала наихудший результат в своей новейшей истории - 16,7% голосов. Многие считают, что у нее отобрали голоса ультраправые.
Как и в других европейских странах, в Испании резко выросла популярность радикальных правопопулистских политических сил.
Партия Vox выступает против мультикультурности, феминизма и неограниченной иммиграции. По последним данным, она набирает 10,3% голосов, что позволит ей занять в парламенте 24 места из 350. Русская служба Би-би-си
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