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На выборах в Испании победили социалисты, ультраправые прошли в парламент

09:20 29.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

На прошедших в воскресенье выборах в Испании правившая до этого Социалистическая партия победила, но не получила абсолютное большинство мест с парламенте. Чтобы сформировать правительство, ей потребуется поддержка других партий. Главной сенсацией стала ультраправая партия Vox, она впервые проходит в парламент, набрав чуть более 10% голосов.

По итогам подсчета 99,4% бюллетеней, социалисты получили 28,7% голосов.

Правоцентристская Народная партия, неоднократно сменявшая социалистов у власти со времени перехода к демократии после диктатуры Франко, показала наихудший результат в своей новейшей истории - 16,7% голосов. Многие считают, что у нее отобрали голоса ультраправые.

Как и в других европейских странах, в Испании резко выросла популярность радикальных правопопулистских политических сил.

Партия Vox выступает против мультикультурности, феминизма и неограниченной иммиграции. По последним данным, она набирает 10,3% голосов, что позволит ей занять в парламенте 24 места из 350.  Русская служба Би-би-си

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