На Шри-Ланке запретили ношение одежды, скрывающей лицо

10:00 Источник: Эхо Москвы

С сегодняшнего дня на Шри-Ланке запрещено ношение одежды, скрывающей лицо. Президент страны подписал соответствующий указ в целях стабилизации обстановки в пережившей серию терактов стране. 21 апреля в ряде городов от взрывов устроенных исламистами, погибли около 250 человек. Эхо Москвы