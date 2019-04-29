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НОВОСТИ

На Шри-Ланке запретили ношение одежды, скрывающей лицо

10:00 29.04.2019 Источник: Эхо Москвы

С сегодняшнего дня на  Шри-Ланке запрещено ношение одежды, скрывающей лицо. Президент страны подписал соответствующий указ в целях стабилизации обстановки в пережившей серию терактов стране. 21 апреля в ряде городов от  взрывов устроенных исламистами, погибли около 250 человек.  Эхо Москвы

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