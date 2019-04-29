Цена на нефть продолжает падать после слов Трампа
10:05 29.04.2019 Источник: Газета.Ru
Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters. Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.
«Трамп заявил, что говорил с Саудовской Аравией о том, чтобы снизить последствия сокращения экспорта иранской нефти за счет увеличения добычи в других странах», — добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что нефть рухнула на 4% после слов Трампа. Газета.Ru
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