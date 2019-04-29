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НОВОСТИ

В РФ ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

10:32 29.04.2019 Источник: Ведомости

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 000 руб. в месяц) и Казахстан (до 150 000 руб.). Ограничения потребовал установить ЦБ, рассказали «Ведомостям» три человека, знающих это от сотрудников платежных систем.

Так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Другой объясняет, что иностранные граждане, торгующие на рынках, таким образом отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели и не создавая юрлиц.

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