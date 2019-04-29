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НОВОСТИ

Иран и Россия проведут военно-морские учения

11:00 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВМС Ирана и России планируют в ближайшие месяцы провести совместные маневры. Об этом, как сообщает в понедельник агентство ИРНА, сообщил командующий ВМС страны контр-адмирал Хосейн Ханзади.

По его словам, российские корабли должны будут прибыть в ближайшие месяцы в южные иранские порты для участия в учениях. Ханзади не сообщил точные даты и место их проведения.

Как следует из материала агентства, маневры могут пройти в районе Ормузского пролива, который разделяет Персидский и Оманский заливы. Через этот пролив транспортируется порядка 30% нефти из региона.

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