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Напавший на школу в Перми подросток приговорен к семи годам колонии

11:05 29.04.2019 Источник: Интерфакс

Мотовилихинский райсуд Перми в понедельник вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учеников и учителя школы N127 с ножом, передает корреспондент "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

Юноша признан виновным по ч.3 ст.30, п. а, в, ж, и, ч. 2. ст.105 (покушение на убийство).

"Назначить (виновному - ИФ) наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - зачитала приговор судья Наталья Симонова.

Кроме того, ему назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

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