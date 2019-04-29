Кита с камерой и надписью "оборудование Санкт-Петербурга" обнаружили норвежские рыбаки

12:00 Источник: Эхо Москвы

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с камерой и надписью «оборудование Санкт-Петербурга». Как сообщает телеканал NRK, кит был приручен и позволял себя гладить. Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв заявил, что ученые не маркируют китов таким образом. Он предположил, что это могли сделать в военно-морском флоте России. Эхо Москвы