Кита с камерой и надписью "оборудование Санкт-Петербурга" обнаружили норвежские рыбаки
12:00 29.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с камерой и надписью «оборудование Санкт-Петербурга». Как сообщает телеканал NRK, кит был приручен и позволял себя гладить. Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв заявил, что ученые не маркируют китов таким образом. Он предположил, что это могли сделать в военно-морском флоте России. Эхо Москвы
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