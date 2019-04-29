Через Тайваньский пролив прошли два корабля ВМС США
11:32 29.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление тихоокеанского флота ВМС США, «переход кораблей демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».
Как отмечает агентство, этот переход может усилить напряженность в отношениях США и Китая. Коммерсантъ
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