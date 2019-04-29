Через Тайваньский пролив прошли два корабля ВМС США

11:32 Источник: Коммерсант.ru

Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление тихоокеанского флота ВМС США, «переход кораблей демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Как отмечает агентство, этот переход может усилить напряженность в отношениях США и Китая. Коммерсантъ

