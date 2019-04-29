Рейтинг Московского кредитного банка повышен в связи с улучшением качества активов

11:13

Рейтинг кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) повышен до уровня «ruА», прогноз по рейтингу «стабильный». Составитель рэнкинга, рейтинговое агентство «Эксперт РА», объясняет повышение рейтинга улучшением качества активов банка и, в следствии, снижением давления на его капитал. Как отмечают представители «Эксперт РА», другие определяющие позиции банка в рейтинге показатели (бизнес-профиль, рентабельность и достаточность капитала, ликвидная позиция, корпоративное управление), сохранены на прежнем уровне.

«В прошлом году мы успешно реализовали ряд мероприятий направленных на повышение качества кредитного портфеля, – говорит председатель правления Московского кредитного банка Владимир Чубарь. – Ранее «Эксперт РА» уже отмечало позитивную динамику качества активов банка и на протяжении 2018-2019 годов наблюдало за развитием ситуации, придерживаясь консервативного подхода к оценке рисков. Повышение рейтинга стало очередным свидетельством правильности выбранной нами стратегии».

Согласно оценкам агентства, у принадлежащего бизнесмену Роману Авдееву Московского кредитного банка есть значительные возможности для привлечения дополнительной ликвидности, а его проблемные кредиты сократились с 11,9% (на 1 апреля 2018 года) 3,8% корпоративного портфеля. Причем, высокая операционная прибыль позволила сохранить высокий уровень рентабельности капитала. Также при оценке банка аналитики агентства отметили, что уровень корпоративного управления МКБ соответствует масштабам деятельности компании и поставленным перед ней стратегическим задачам.