0
0
30
НОВОСТИ

Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко и его окружения

12:05 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко и его ближайшего окружения.

"На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ", - отметил штаб Зеленского, комментарий которого цитирует издание "Украинские новости".

Так представители Зеленского отреагировали на информацию об обращении журналиста Александра Дубинского в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить выезжать за пределы страны в течение года после проведения президентских и парламентских выборов Петру Порошенко, главе администрации президента Игорю Райнину и первому заместителю главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игорю Кононенко.

В настоящее время суд исследует материалы иска, решается вопрос об открытии производства по данному делу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 29.04.2019
Британия разрабатывает меры по усилению противодействия РФ и КНР
0
10
12:20 29.04.2019
Столицу Индонезии могут перенести на Калимантан
0
53
12:00 29.04.2019
Кита с камерой и надписью "оборудование Санкт-Петербурга" обнаружили норвежские рыбаки
0
88
11:32 29.04.2019
Через Тайваньский пролив прошли два корабля ВМС США
0
114
11:20 29.04.2019
Алексей Мицик назначен директором по персоналу РУСАЛа
0
114
11:13 29.04.2019
Рейтинг Московского кредитного банка повышен в связи с улучшением качества активов
0
136
11:05 29.04.2019
Напавший на школу в Перми подросток приговорен к семи годам колонии
0
167
11:00 29.04.2019
Иран и Россия проведут военно-морские учения
0
186
10:32 29.04.2019
В РФ ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны
0
233
10:20 29.04.2019
Япония намерена вдвое увеличить дальность своих противокорабельных ракет
0
196

Возврат к списку