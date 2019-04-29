Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко и его окружения

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко и его ближайшего окружения.

"На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ", - отметил штаб Зеленского, комментарий которого цитирует издание "Украинские новости".



Так представители Зеленского отреагировали на информацию об обращении журналиста Александра Дубинского в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить выезжать за пределы страны в течение года после проведения президентских и парламентских выборов Петру Порошенко, главе администрации президента Игорю Райнину и первому заместителю главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игорю Кононенко.



В настоящее время суд исследует материалы иска, решается вопрос об открытии производства по данному делу.

