Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко и его окружения
12:05 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Команда победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко и его ближайшего окружения.
"На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ", - отметил штаб Зеленского, комментарий которого цитирует издание "Украинские новости".
Так представители Зеленского отреагировали на информацию об обращении журналиста Александра Дубинского в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить выезжать за пределы страны в течение года после проведения президентских и парламентских выборов Петру Порошенко, главе администрации президента Игорю Райнину и первому заместителю главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игорю Кононенко.
В настоящее время суд исследует материалы иска, решается вопрос об открытии производства по данному делу.
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