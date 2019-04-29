Столицу Индонезии могут перенести на Калимантан
12:20 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город. Об этом глава государства заявил в понедельник на совещании правительства, передает новостной портал "Компас".
"Джакарта, вероятно, не сможет справиться с двумя важнейшими задачами одновременно: быть финансовым и политическим центром", - сказал глава государства. Он отметил, что "по крайней мере три государства уже сделали это". "Думаю, мы также справимся с подобной задачей, что, впрочем, требует тщательной подготовки", - добавил Видодо. По его словам, "необходимо правильно выбрать место новой столицы, подготовить необходимую инфраструктуру и прочее".
По данным портала, правительство уже выбрало три места, куда может быть перенесена столица. В частности, это город Паланкарая в провинции Центральный Калимантан, округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Пенаджам провинции Восточный Калимантан.
Как сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро, процесс переноса столицы может занять до десяти лет.
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