Британия разрабатывает меры по усилению противодействия РФ и КНР
12:32 29.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Лондон разрабатывает меры по усилению противодействия России и Китаю. В частности, правительство поддерживает изменение правил Палаты лордов, по которым парламентарии должны заявлять в полном объёме о деловых интересах в Москве и Пекине.
Кроме того, министры могут принять законопроект о шпионаже для противодействия иностранной разведке в банках и других деловых структурах Великобритании.
Собеседники The Sunday Times отмечают, что в настоящее время в Королевстве работает больше иностранных агентов, чем в разгар холодной войны. По словам замглавы МВД, после одного расследования выяснилось, что 7 представителей Палаты лордов имели деловые интересы, связанные с Москвой, а некоторые публично выступали в поддержку России. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:20 29.04.2019
- Столицу Индонезии могут перенести на Калимантан
- 12:05 29.04.2019
- Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко и его окружения
- 12:00 29.04.2019
- Кита с камерой и надписью "оборудование Санкт-Петербурга" обнаружили норвежские рыбаки
- 11:32 29.04.2019
- Через Тайваньский пролив прошли два корабля ВМС США
- 11:20 29.04.2019
- Алексей Мицик назначен директором по персоналу РУСАЛа
- 11:13 29.04.2019
- Рейтинг Московского кредитного банка повышен в связи с улучшением качества активов
- 11:05 29.04.2019
- Напавший на школу в Перми подросток приговорен к семи годам колонии
- 11:00 29.04.2019
- Иран и Россия проведут военно-морские учения
- 10:32 29.04.2019
- В РФ ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны
- 10:20 29.04.2019
- Япония намерена вдвое увеличить дальность своих противокорабельных ракет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать