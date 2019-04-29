Британия разрабатывает меры по усилению противодействия РФ и КНР

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лондон разрабатывает меры по усилению противодействия России и Китаю. В частности, правительство поддерживает изменение правил Палаты лордов, по которым парламентарии должны заявлять в полном объёме о деловых интересах в Москве и Пекине.

Кроме того, министры могут принять законопроект о шпионаже для противодействия иностранной разведке в банках и других деловых структурах Великобритании.



Собеседники The Sunday Times отмечают, что в настоящее время в Королевстве работает больше иностранных агентов, чем в разгар холодной войны. По словам замглавы МВД, после одного расследования выяснилось, что 7 представителей Палаты лордов имели деловые интересы, связанные с Москвой, а некоторые публично выступали в поддержку России. Говорит Москва

