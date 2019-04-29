Шесть детей пострадали при пожаре во время экскурсии в церкви в Челябинской области

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть детей госпитализированы после пожара в церкви поселка Межевой Саткинского района Челябинской области, сообщила пресс- служба регионального Минздрава.

"Во время пожара в церкви в поселке Межевом Саткинского района пострадали шесть детей - две девочки в возрасте шести лет, две девочки в возрасте семи лет, два мальчика в возрасте семи лет. <...> Шестилетние девочки находятся в реанимации, дышат самостоятельно, в сознании, решается вопрос о переводе в общую палату. Остальные четыре ребенка сейчас в стационаре, три из них чувствуют себя удовлетворительно, у одной из девочек обострение бронхиальной астмы", - говорится в сообщении.



По данным Минздрава, группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание. "Детям пришлось спускаться через задымленные помещения", - уточняется в сообщении.

