0
0
114
НОВОСТИ

Шесть детей пострадали при пожаре во время экскурсии в церкви в Челябинской области

13:00 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть детей госпитализированы после пожара в церкви поселка Межевой Саткинского района Челябинской области, сообщила пресс- служба регионального Минздрава.

"Во время пожара в церкви в поселке Межевом Саткинского района пострадали шесть детей - две девочки в возрасте шести лет, две девочки в возрасте семи лет, два мальчика в возрасте семи лет. <...> Шестилетние девочки находятся в реанимации, дышат самостоятельно, в сознании, решается вопрос о переводе в общую палату. Остальные четыре ребенка сейчас в стационаре, три из них чувствуют себя удовлетворительно, у одной из девочек обострение бронхиальной астмы", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание. "Детям пришлось спускаться через задымленные помещения", - уточняется в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 29.04.2019
Йезиды не примут в общину детей от женщин, изнасилованных боевиками ИГ
0
36
13:32 29.04.2019
Решения о выдаче российских паспортов всем украинцам нет - Песков
0
94
13:20 29.04.2019
Обама препятствовал выдвижению Байдена в президенты - NYT
0
106
13:05 29.04.2019
Полиция нашла на записях камер в метро человека, подкинувшего ножи японскому принцу - ТВ
0
126
12:32 29.04.2019
Британия разрабатывает меры по усилению противодействия РФ и КНР
0
160
12:20 29.04.2019
Столицу Индонезии могут перенести на Калимантан
0
177
12:05 29.04.2019
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко и его окружения
0
177
12:00 29.04.2019
Кита с камерой и надписью "оборудование Санкт-Петербурга" обнаружили норвежские рыбаки
0
203
11:32 29.04.2019
Через Тайваньский пролив прошли два корабля ВМС США
0
202
11:20 29.04.2019
Алексей Мицик назначен директором по персоналу РУСАЛа
0
198

Возврат к списку