Шесть детей пострадали при пожаре во время экскурсии в церкви в Челябинской области
13:00 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть детей госпитализированы после пожара в церкви поселка Межевой Саткинского района Челябинской области, сообщила пресс- служба регионального Минздрава.
"Во время пожара в церкви в поселке Межевом Саткинского района пострадали шесть детей - две девочки в возрасте шести лет, две девочки в возрасте семи лет, два мальчика в возрасте семи лет. <...> Шестилетние девочки находятся в реанимации, дышат самостоятельно, в сознании, решается вопрос о переводе в общую палату. Остальные четыре ребенка сейчас в стационаре, три из них чувствуют себя удовлетворительно, у одной из девочек обострение бронхиальной астмы", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание. "Детям пришлось спускаться через задымленные помещения", - уточняется в сообщении.
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