Полиция нашла на записях камер в метро человека, подкинувшего ножи японскому принцу - ТВ
13:05 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Токийская полиция зафиксировала на записях камер видеонаблюдения в столичном метро кадры с человеком, который ранее проник в частную школу в центре города и подбросил два ножа на стол обучающегося там 12-летнего принца Хисахито - потенциального наследника императорского престола. Об этом сообщил в понедельник общественный телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на следственные органы.
Мужчина в шлеме и спецовке строителя 26 апреля прошел в элитную школу принца, выдав себя за ремонтника. После этого в классе на учебном столе потенциального наследника престола обнаружили два ножа. Один из них был превращен в копье - к нему было прикреплено древко. Лезвие этого ножа было покрашено розовой краской. Проникший в школу злоумышленник был достаточно отчетливо отснят камерами в учебном заведении.
Полиция расценивает такую вылазку как прямую угрозу в адрес Хисахито. Он единственный сын принца Акисино, младшего сына 85-летнего императора Японии Акихито, который 30 апреля покинет престол и уйдет на покой по причине преклонного возраста. На следующий день новым монархом станет его старший сын Нарухито, а Акисино получит статус наследного принца. Школьник Хисахито после этого передвинется на второе место в списке потенциальных наследников престола.
Человек на записях с камер в метро сменил комбинезон рабочего на обычную одежду, однако черты его лица и особенности фигуры совпадают с изображениями, сделанными в школе. Полиция, как сообщается, будет ускоренно анализировать имеющиеся записи, чтобы установить возможный маршрут подозреваемого.
НОВОСТИ
- 14:00 29.04.2019
- Йезиды не примут в общину детей от женщин, изнасилованных боевиками ИГ
- 13:32 29.04.2019
- Решения о выдаче российских паспортов всем украинцам нет - Песков
- 13:20 29.04.2019
- Обама препятствовал выдвижению Байдена в президенты - NYT
- 13:00 29.04.2019
- Шесть детей пострадали при пожаре во время экскурсии в церкви в Челябинской области
- 12:32 29.04.2019
- Британия разрабатывает меры по усилению противодействия РФ и КНР
- 12:20 29.04.2019
- Столицу Индонезии могут перенести на Калимантан
- 12:05 29.04.2019
- Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко и его окружения
- 12:00 29.04.2019
- Кита с камерой и надписью "оборудование Санкт-Петербурга" обнаружили норвежские рыбаки
- 11:32 29.04.2019
- Через Тайваньский пролив прошли два корабля ВМС США
- 11:20 29.04.2019
- Алексей Мицик назначен директором по персоналу РУСАЛа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать