Полиция нашла на записях камер в метро человека, подкинувшего ножи японскому принцу - ТВ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Токийская полиция зафиксировала на записях камер видеонаблюдения в столичном метро кадры с человеком, который ранее проник в частную школу в центре города и подбросил два ножа на стол обучающегося там 12-летнего принца Хисахито - потенциального наследника императорского престола. Об этом сообщил в понедельник общественный телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на следственные органы.

Мужчина в шлеме и спецовке строителя 26 апреля прошел в элитную школу принца, выдав себя за ремонтника. После этого в классе на учебном столе потенциального наследника престола обнаружили два ножа. Один из них был превращен в копье - к нему было прикреплено древко. Лезвие этого ножа было покрашено розовой краской. Проникший в школу злоумышленник был достаточно отчетливо отснят камерами в учебном заведении.



Полиция расценивает такую вылазку как прямую угрозу в адрес Хисахито. Он единственный сын принца Акисино, младшего сына 85-летнего императора Японии Акихито, который 30 апреля покинет престол и уйдет на покой по причине преклонного возраста. На следующий день новым монархом станет его старший сын Нарухито, а Акисино получит статус наследного принца. Школьник Хисахито после этого передвинется на второе место в списке потенциальных наследников престола.



Человек на записях с камер в метро сменил комбинезон рабочего на обычную одежду, однако черты его лица и особенности фигуры совпадают с изображениями, сделанными в школе. Полиция, как сообщается, будет ускоренно анализировать имеющиеся записи, чтобы установить возможный маршрут подозреваемого.





