Обама препятствовал выдвижению Байдена в президенты - NYT

13:20 Источник: Газета.Ru

Бывший американский лидер Барак Обама препятствовал выдвижению своего вице-президента Джо Байдена на президентских выборах 2016 года. Об этом сообщаетThe New York Times.

По данным издания, Обама выступал против кандидатуры Байдена от Демократической партии. Как отмечается, Обама в течении нескольких недель намекал Байдену на то, что ему не следует баллотироваться на пост президента США. При этом Обама считал, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон станет лучшим кандидатом от демократов.

Ранее сообщалось, что Байден обошел президента США Дональда Трампа в опросе американских избирателей. Газета.Ru

