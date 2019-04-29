Решения о выдаче российских паспортов всем украинцам нет - Песков
13:32 29.04.2019 Источник: Интерфакс
Вопрос о выдаче российских паспортов гражданам всей Украины стоит на повестке дня в Кремле, но решение об этом пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня и о нем думают, о таком вопросе. Но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось, пока был подписан указ президента об облегченных процедурах в получении паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. Каких либо иных деталей пока просто нет", - сказал Д.Песков.
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