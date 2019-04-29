0
0
63
НОВОСТИ

Решения о выдаче российских паспортов всем украинцам нет - Песков

13:32 29.04.2019 Источник: Интерфакс

Вопрос о выдаче российских паспортов гражданам всей Украины стоит на повестке дня в Кремле, но решение об этом пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня и о нем думают, о таком вопросе. Но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось, пока был подписан указ президента об облегченных процедурах в получении паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. Каких либо иных деталей пока просто нет", - сказал Д.Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 29.04.2019
Йезиды не примут в общину детей от женщин, изнасилованных боевиками ИГ
0
36
13:20 29.04.2019
Обама препятствовал выдвижению Байдена в президенты - NYT
0
106
13:05 29.04.2019
Полиция нашла на записях камер в метро человека, подкинувшего ножи японскому принцу - ТВ
0
126
13:00 29.04.2019
Шесть детей пострадали при пожаре во время экскурсии в церкви в Челябинской области
0
133
12:32 29.04.2019
Британия разрабатывает меры по усилению противодействия РФ и КНР
0
160
12:20 29.04.2019
Столицу Индонезии могут перенести на Калимантан
0
177
12:05 29.04.2019
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко и его окружения
0
177
12:00 29.04.2019
Кита с камерой и надписью "оборудование Санкт-Петербурга" обнаружили норвежские рыбаки
0
203
11:32 29.04.2019
Через Тайваньский пролив прошли два корабля ВМС США
0
202
11:20 29.04.2019
Алексей Мицик назначен директором по персоналу РУСАЛа
0
198

Возврат к списку