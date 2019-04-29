Йезиды не примут в общину детей от женщин, изнасилованных боевиками ИГ
14:00 29.04.2019 Источник: NEWSru.co.il
Духовной лидер общины йезидов на севере Ирака постановил, что женщины, угнанные в рабство боевиками "Исламского государства" (запрещено на территории РФ) и пережившие насилие, смогут вернуться в общину, но без детей, рожденных в результате изнасилования, сообщает "Аль-Джазира".
Дети, рожденные в результате изнасилований, стали основной темой дебатов внутри общины. Йезидом считается только ребенок, оба родителя которого являются йезидами.
Когда-то женщины, связывавшие себя узами брака с человеком, который не являлся йезидом, автоматически исключались из общины. Однако в 2015 году, когда тысячи женщин из общины попали в сексуальное рабство к боевикам ИГ, духовный лидер йезидов издал постановление, разрешающее освобожденным женщинам вернуться в общину. Newsru.co.il
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