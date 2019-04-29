Суд приговорил к четырем годам колонии отца полковника Захарченко

15:00 Источник: Интерфакс

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы Виктора Захарченко - отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко, за растрату средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА), передал корреспондент "Интерфакса".

Бывшему председателю правления МИА Владимиру Корьевкину суд, признав его виновным в совершении аналогичного преступления, назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.



Согласно фабуле уголовного дела, В.Захарченко был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента - советника правления МИА, которое возглавлял В.Корьевкин, а затем находящийся в розыске Сергей Гриб.





