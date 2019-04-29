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НОВОСТИ

В Новокузнецке священник с супругой стали участниками драки - СМИ

14:32 29.04.2019

В Новокузнецке священник с супругой стали участниками драки. Об этом сообщают местные СМИ.

"Матушка", напала и разбила лицо проходившей мимо с собакой на поводке женщине. Причиной нападения стала просьба убрать в сторону рыжую собаку попадьи. Причем разбила не кулаками, а электрошокером, сообщил очевидец происшедшего. Священник попытался его спрятать и уйти с места происшествия до приезда полиции, считают свидетели события. Женщина в жёлтой куртке хотела задержать священнослужителя до приезда правоохранителей, в результате чего произошла локальная потасовка.

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