Путин посоветовал Зеленскому вернуть гражданство Украины Саакашвили

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему удастся договориться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, если речь будет идти об общем гражданстве.

"Очень хорошо", - оценил глава российского государства слова Зеленского о том, что тот готов выдавать украинские паспорта всем россиянам. "Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего", - сказал Путин. Он пояснил, что имеет в виду общность русского и украинского народов.



Владимир Путин также посоветовал Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например, с Михаила Саакашвили.

"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - сказал глава российского государства журналистам.



Путин напомнил, что Саакашвили "был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны и его следовало бы вернуть, восстановить его в правах нарушенных, также, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима".

